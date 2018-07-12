На здании ТРК «Наш Дом» в Пензе открыта мемориальная доска Леониду Черневу Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Мемориальная доска известному предпринимателю, основателю частного медиахолдинга «Наш Дом» Леониду Черневу, который скончался после продолжительной болезни в 2016 году, размещена на здании телерадиокомпании на улице Мира в Пензе во вторую годовщину его смерти, 12 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

На церемонии открытия присутствовали друзья и знакомые Леонида Чернева, чиновники, сотрудники ТРК «Наш дом» во главе с директором холдинга Татьяной Прошиной, художественный руководитель областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков и представители общественности.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что мемориальная доска стала знаком памяти и уважения к заслугам предпринимателя.

«Все мы знаем, что Леонид Евгеньевич основал не просто первое негосударственное телевидение в Пензе: он создал организацию, которая стала настоящим домом для многих работников ТРК «Наш Дом» и народным средством массовой информации для жителей города и области», — добавил мэр.

По его мнению, основатель холдинга обладал видением перспективы и высоким уровнем социальной ответственности.

«Он поддерживал детский радиолюбительский клуб ради того, чтобы у детей прививалась инженерная мысль, которая в будущем развивалась. Этот дальновидный человек знал, что только инженеры способны создавать в целом нашу индустрию. Мы видим плоды его работы, с уважением к этому относимся», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.

Леонид Чернев в разное время являлся директором ЗАО «Спорттехника», был председателем совета директоров ОАО «Электромеханика», членом совета директоров ОАО «Губернский банк «Тарханы» и ОАО «Универсам №175».

На протяжении многих лет являлся председателем правления ТРК «Наш Дом», в состав которой входят «11 канал», «35 канал», радиостанции «Европа Плюс Пенза» и «Радио 101.8».

Кроме того, Леонид Чернев контролировал печатные издания «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ», а также портал «ПензаИнформ».