«Кузнецкий» реализует коллекцию серебряных монет, посвященных ЧМ по футболу Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предлагает клиентам приобрести коллекционный набор из 12 серебряных монет номиналом 3 рубля, выполненных в тематике чемпионата мира по футболу, который впервые проходит в России и завершится в воскресенье, 15 июля.

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«Общая масса каждой монеты 33,94 грамма, проба сплава 925/1000. Монеты имеют форму круга диаметром 39 мм и толщиной 3,3 мм. На аверсе помещено рельефное изображение государственного герба России», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка.

В кредитно-финансовом учреждении отметили, что на реверсе 11 монет расположены изображения картуша одного из городов — Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Саранска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону или Самары — на фоне орнамента, который состоит из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир.

«На двенадцатой монете «Триумф» на реверсе помещено изображение кубка чемпионата мира по футболу на фоне стилизованной чаши стадиона. По окружности выполнена надпись: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», — уточнили в банке.

В пресс-службе добавили, что более подробную информацию о памятных монетах можно получить в любом офисе банка, на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.