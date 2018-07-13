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Пензенская колония заключила контракт на пошив трикотажа на сумму более 1,4 млн. рублей

14:49 | 13.07.2018 | Общество

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Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Пензенская исправительная колония строгого режима №1 заключила контракт на сумму свыше 1 млн. 400 тыс. рублей, предполагающий производство трикотажных изделий. Об этом сообщил начальник учреждения Станислав Аксененко.

Пензенская колония заключила контракт на пошив трикотажа на сумму более 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время заключен государственный контракт на общую сумму более 1 млн. 400 тыс. рублей на производство разнообразной трикотажной продукции для внутрисистемных нужд нашей области», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону, в июне 2018 года осужденные исправительной колонии №1 сшили более 4 тыс. трикотажных изделий.

В ассортименте готовой продукции имеются комплекты нательного белья для спецконтингента и трикотажное форменное обмундирование для сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.

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