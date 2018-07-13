Пензенская колония заключила контракт на пошив трикотажа на сумму более 1,4 млн. рублей Общество

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Пензенская исправительная колония строгого режима №1 заключила контракт на сумму свыше 1 млн. 400 тыс. рублей, предполагающий производство трикотажных изделий. Об этом сообщил начальник учреждения Станислав Аксененко.

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«В настоящее время заключен государственный контракт на общую сумму более 1 млн. 400 тыс. рублей на производство разнообразной трикотажной продукции для внутрисистемных нужд нашей области», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону, в июне 2018 года осужденные исправительной колонии №1 сшили более 4 тыс. трикотажных изделий.

В ассортименте готовой продукции имеются комплекты нательного белья для спецконтингента и трикотажное форменное обмундирование для сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.