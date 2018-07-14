EN
12:29:14 Суббота, 14 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский зоопарк начал сбор средств на просторный вольер для волков

09:51 | 14.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк начал сбор средств на строительство нового вольера для волков площадью более 500 кв. метров, рассчитанного на две стаи.

Пензенский зоопарк начал сбор средств на просторный вольер для волков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас есть пара канадских волков. Есть полярная волчица, которой мы подыскиваем пару. То есть вскоре будут полноценные две стаи. […] Сейчас они живут в постройках 1980-х годов, которые уже не соответствуют никаким требованиям, […] поэтому пензенский зоопарк решил строить большой просторный вольер», — пояснил директор учреждения Андрей Воскресенский.

По его словам, на территории, где будут обитать волки, сохранят естественный грунт, построят домики для животных, а для лучшего обзора с трех сторон вольер закроют стеклом, для посетителей сделают лавочки и навес от дождя.

Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Иванова отметила, что неравнодушные жители Пензы, которых тревожат условия содержания волков, могут оставить деньги в ящике для пожертвований.

Она добавила также, что 12 августа в зоопарке пройдет праздник «Дом для волков»: все вырученные в этот день средства от продажи билетов и сувениров будут направлены на возведение вольера.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев вручил Наиле Алюшевой медаль «За созидание во благо Пензы» В Пензенской области за полгода в суд направлено 770 уголовных дел
В Башмаковском районе осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику Госавтоинспекции В Пензенской области единый «День без опасности» для детей проведут 17 июля
Камнев объяснил, почему его однопартиец проголосовал против законопроекта КПРФ Кондрашин считает слишком жестким повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама