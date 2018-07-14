Пензенский зоопарк начал сбор средств на просторный вольер для волков Общество

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк начал сбор средств на строительство нового вольера для волков площадью более 500 кв. метров, рассчитанного на две стаи.

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«У нас есть пара канадских волков. Есть полярная волчица, которой мы подыскиваем пару. То есть вскоре будут полноценные две стаи. […] Сейчас они живут в постройках 1980-х годов, которые уже не соответствуют никаким требованиям, […] поэтому пензенский зоопарк решил строить большой просторный вольер», — пояснил директор учреждения Андрей Воскресенский.

По его словам, на территории, где будут обитать волки, сохранят естественный грунт, построят домики для животных, а для лучшего обзора с трех сторон вольер закроют стеклом, для посетителей сделают лавочки и навес от дождя.

Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Иванова отметила, что неравнодушные жители Пензы, которых тревожат условия содержания волков, могут оставить деньги в ящике для пожертвований.

Она добавила также, что 12 августа в зоопарке пройдет праздник «Дом для волков»: все вырученные в этот день средства от продажи билетов и сувениров будут направлены на возведение вольера.