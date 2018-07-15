Виктор Кувайцев считает, что зоны отдыха у воды в Пензе стали благоустроеннее Общество

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Зоны отдыха у воды в Пензе в 2018 году благоустроены лучше, чем в прошлые годы. Такое мнение высказал глава администрации города Виктор Кувайцев, осмотрев несколько из них в воскресенье, 15 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Проверяя пляж в районе городской клинической больницы №6, мэр встретил мобильную рейдовую группу из сотрудников полиции, работников администрации Октябрьского района Пензы и общественников, которая патрулирует места отдыха.

Виктор Кувайцев высказал мнение, что особо внимание следует уделять обеспечению безопасности горожан на пляжах.

Посетив прибрежную зону на улице Павлушкина, мэр выяснил, что с нее вывезен не весь мусор.

«Необходимо постоянно поддерживать эти территории в хорошем санитарном состоянии», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.