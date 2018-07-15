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Житель Городищенского района заплатил штраф в 30 тыс. рублей после ареста

15:53 | 15.07.2018 | Общество

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Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области выплатил штраф в сумме 30 тыс. рублей после того, как за просрочку по нему был арестован на семь суток.

Житель Городищенского района заплатил штраф в 30 тыс. рублей после ареста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городищенском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина 30 тыс. рублей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Штраф должник не оплачивал, от судебного пристава скрывался», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФССП России по региону.

В ведомстве отметили, что в отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», мировой судья назначил по нему наказание в виде ареста.

«Отсидев семь суток, мужчина погасил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — добавили в пресс-службе.

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