Пензенцы отправились в водный поход по Андоме в честь 210-летия со дня рождения Загоскина Общество

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Проводы 14 участников водного похода в честь 210-летия со дня рождения русского путешественника Лаврентия Загоскина по реке Андоме, которая протекает на севере Вологодской области, состоялись в сквере «45 меридиан» в Пензе в воскресенье, 15 июля.

Фото: Роман Кашин, пензенское региональное отделение РГО

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, выбор маршрута определен по рекомендации членов РГО из Вологды.

Участники сплава под руководством Дмитрия Макурина намерены изучить особенности северной природы.

Член Русского географического общества Александр Игнатьев, который вошел в состав исследовательской группы, отметил, что скорость течения Андомы достаточно высокая, в русле наблюдаются многочисленные перекаты и пороги.

«Наиболее порожистый участок находится в средней части реки, где она падает на 110 метров приблизительно на 30 км течения. Берега реки лесистые, местами заболоченные. Верхнее и среднее течение Андомы проходит по абсолютно ненаселенной местности, а уже ближе к устью появляются деревни. Несмотря на большое количество порогов, эта река мало используется для водного туризма из-за своей труднодоступности», — пояснил он.

Экспедиция, которая рассчитана до 29 июля, проводится при поддержке реготделения РГО и пензенского отделения Союза спасателей России.