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В Пензе разработают проекты комплексной застройки перспективных микрорайонов

15:41 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным чиновникам определить перспективные площадки для комплексной жилой застройки в соответствии с градостроительным планом регионального центра.

В Пензе разработают проекты комплексной застройки перспективных микрорайонов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы должны обсудить со строителями, в какое время они будут их застраивать, какая ситуация по инженерным коммуникациям», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

По словам губернатора, должны быть готовы проекты, которые можно будет оперативно согласовать и реализовать при условии софинансирования строительства необходимых коммуникаций из федерального бюджета.

«Нам нужно работать со строительными компаниями, которые будут готовить и проект застройки, и проект планировки, и все, что связано с подготовкой площадки, […] чтобы все документы у нас были. Одна компания реализует один проект, например, в Арбеково. Другая компания пойдет, например, осваивать площадку в сторону тамбовской трассы — там есть поле деятельности, и очень серьезное. Нужно этим заниматься», — добавил Иван Белозерцев.

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