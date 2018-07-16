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В Пензенской области за полгода умерли более 10 тыс. человек

17:26 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. 10 тыс. 188 человек умерли в Пензенской области за первую половину 2018 года, что на 282 больше, чем в за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

В Пензенской области за полгода умерли более 10 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ситуация сложная. […] Смертность увеличилась на 2,8%», — сказал глава ведомства в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

При этом он отметил, что в январе и феврале 2018 года умерло соответственно на 93 и на 56 человек меньше, чем в 2017 году.

«Март и апрель нам дали резкий рост. Март — 175, апрель — 214. Это аналогично по всей Российской Федерации. Это связано с эпидситуацией, резко увеличилась заболеваемость острыми вирусными заболеваниями и гриппом», — уточнил Владимир Стрючков.

Министр отметил, что в мае было зафиксировано снижение смертности, однако в июне показатель вновь увеличился из-за жаркой погоды и резких перепадов давления.

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