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Около трети респондентов считают, что сбережения выгодно хранить в нескольких валютах

19:43 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. 32,6% респондентов считают, что свои сбережения сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить в нескольких валютах. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 25 июня по 15 июля 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Около трети респондентов считают, что сбережения выгодно хранить в нескольких валютах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно полученным ответам, 23,2% проголосовавших (116 пользователей) отдали свое предпочтение американскому доллару как денежной единице, которая, по их мнению, способна сберечь накопления.

Почти столько же респондентов — 22,8% (114 пользователей) — доверяют российскому рублю.

Тех, кто полагает, что хранить свои сбережения лучше всего в единой европейской валюте, оказалось лишь 9,4% (47 пользователей).

Затруднились дать ответ 12% участников опроса (60 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в июне 2016 года. Тогда более 40% респондентов полагали, что накопления безопасно хранить в рублях.

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