Жительнице Пензы Марии Прудентовой исполнилось 105 лет
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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. 105 лет исполнилось жительнице Пензы Марии Прудентовой во вторник, 17 июля.
Фото: Penza-gorod.ru
С днем рождения ее поздравили мэр Виктор Кувайцев, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова и сотрудники сферы социальной защиты.
Глава администрации пожелал долгожительнице доброго здоровья, тепла, уюта и семейного благополучия, а затем вручил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.
В ходе своего визита Виктор Кувайцев ознакомился с творческими работами именинницы. Мария Прудентова сообщила ему, что рисованием увлекается всю жизнь, однако свою первую картину она написала возрасте 75 лет.
Прудентова Мария Николаевна родилась 17 июля 1913 года в Каменском районе Пензенской области в семье священника.
В 1934 году переехала в Ленинградскую область.
В 1935 году вышла замуж. Работала учителем начальных классов и рисования.
В 1941 году попала в плен и эшелоном была направлена в Германию, но освобождена советскими солдатами.
С 1941 по 1959 год жила в Латвии и работала в школе.
В 1960 году переехала в Нижнеломовский район и продолжила педагогическую деятельность.
С 1971 года живет в Пензе.
Воспитала четверых детей. У нее четверо внуков и шестеро правнуков.