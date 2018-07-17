Жительнице Пензы Марии Прудентовой исполнилось 105 лет Общество

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. 105 лет исполнилось жительнице Пензы Марии Прудентовой во вторник, 17 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

С днем рождения ее поздравили мэр Виктор Кувайцев, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова и сотрудники сферы социальной защиты.

Глава администрации пожелал долгожительнице доброго здоровья, тепла, уюта и семейного благополучия, а затем вручил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.

В ходе своего визита Виктор Кувайцев ознакомился с творческими работами именинницы. Мария Прудентова сообщила ему, что рисованием увлекается всю жизнь, однако свою первую картину она написала возрасте 75 лет.

Прудентова Мария Николаевна родилась 17 июля 1913 года в Каменском районе Пензенской области в семье священника.

В 1934 году переехала в Ленинградскую область.

В 1935 году вышла замуж. Работала учителем начальных классов и рисования.

В 1941 году попала в плен и эшелоном была направлена в Германию, но освобождена советскими солдатами.

С 1941 по 1959 год жила в Латвии и работала в школе.

В 1960 году переехала в Нижнеломовский район и продолжила педагогическую деятельность.

С 1971 года живет в Пензе.

Воспитала четверых детей. У нее четверо внуков и шестеро правнуков.