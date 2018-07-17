EN
16:16:15 Вторник, 17 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительнице Пензы Марии Прудентовой исполнилось 105 лет

12:45 | 17.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. 105 лет исполнилось жительнице Пензы Марии Прудентовой во вторник, 17 июля.

Жительнице Пензы Марии Прудентовой исполнилось 105 лет

Фото: Penza-gorod.ru

С днем рождения ее поздравили мэр Виктор Кувайцев, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова и сотрудники сферы социальной защиты.

Глава администрации пожелал долгожительнице доброго здоровья, тепла, уюта и семейного благополучия, а затем вручил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, цветы и памятные подарки.

В ходе своего визита Виктор Кувайцев ознакомился с творческими работами именинницы. Мария Прудентова сообщила ему, что рисованием увлекается всю жизнь, однако свою первую картину она написала возрасте 75 лет.

Прудентова Мария Николаевна родилась 17 июля 1913 года в Каменском районе Пензенской области в семье священника.

В 1934 году переехала в Ленинградскую область.

В 1935 году вышла замуж. Работала учителем начальных классов и рисования.

В 1941 году попала в плен и эшелоном была направлена в Германию, но освобождена советскими солдатами.

С 1941 по 1959 год жила в Латвии и работала в школе.

В 1960 году переехала в Нижнеломовский район и продолжила педагогическую деятельность.

С 1971 года живет в Пензе.

Воспитала четверых детей. У нее четверо внуков и шестеро правнуков.

Загрузка...
Читайте также
Жителей Сосновоборска ждет плановое отключение газа Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества
В Сердобске оштрафованы должница и ее защитник, мешавшие приставам В Пензенской области выявлено около 5 тыс. км бесхозных сетей
В пензенском музее Ульянова будет открыта выставка, посвященная Курской битве Жительница Сурска предстанет перед судом за нанесение побоев плакавшему сыну
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама