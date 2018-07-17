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В Сердобске оштрафованы должница и ее защитник, мешавшие приставам

13:56 | 17.07.2018 | Общество

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Штрафы в размере 1 тыс. рублей назначены жительнице Сердобска Пензенской области и ее адвокату за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

В Сердобске оштрафованы должница и ее защитник, мешавшие приставам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области, женщина взяла у знакомой в долг около 100 тыс. рублей и не отдала, в результате та обратилась в суд, его решение было передано для исполнения судебным приставам.

«Должница от них скрывалась, на вызовы не являлась. В ходе очередных исполнительных действий судебным приставам удалось застать женщину дома, однако в ходе проверки имущественного положения, при наложении ареста на бытовую технику и мебель, она вызвала своего адвоката и всячески мешала деятельности сотрудников ведомства. В частности, через некоторое время жительница Сердобска ушла из дома, а ее защитник своим поведением пытался сорвать исполнительные действия», — отметили в управлении.

В ведомстве уточнили, что в результате судебными приставами в отношении должницы и ее адвоката были составлены протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ.

«Мировым судьей Сердобского района по обоим протоколам было назначено наказание в виде 1 тыс. рублей штрафа. Обжалование решения суда должнице и ее адвокату не принесло результатов. Оно вступило силу», — добавили в пресс-службе.

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