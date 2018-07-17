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Мэр Пензы поручил начать ремонт фасадов на «красных линиях» до конца июля

16:48 | 17.07.2018 | Общество

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил до конца июля приступить к ремонту фасадов, крыш и входных групп зданий, расположенных на «красных линиях».

Мэр Пензы поручил начать ремонт фасадов на «красных линиях» до конца июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Знаю, что возможность ускорить эту работу есть. Посмотрите, где можно сократить сроки подготовки документации. К ремонту фасадов нужно приступить в июле», — сказал мэр в ходе совещания в администрации Пензы, обращаясь к подчиненным.

Он заслушал отчеты глав районных администраций города, управления градостроительства и архитектуры Пензы и управления жилищно-коммунального хозяйства.

Виктор Кувайцев также дал задание главе администрации Ленинского района Пензы Надежде Москвитиной активизировать работу с владельцами зданий и помещений на улицах Московской и Володарского по замене асфальтового покрытия около входных групп на плиточное, сообщает пресс-служба мэрии.

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