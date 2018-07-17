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Пензенский «Квартал Луи» приобрел передвижную кейтеринговую точку

17:23 | 17.07.2018 | Общество

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Студенты пензенского центра для инвалидов «Квартал Луи» планируют заняться выездной продажей сладкой ваты, кукурузы, хот-догов и мороженого с помощью кейтеринговой точки, приобретенной на средства гранта. Об этом сообщила член Общественной палаты России, председатель региональной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Пензенский «Квартал Луи» приобрел передвижную кейтеринговую точку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы не стоим на месте и расширяем границы наших возможностей. В этот раз решили попробовать вместе со студентами «Квартала Луи» освоить новые профессии. Теперь у нас есть собственная передвижная кейтеринговая точка с аппаратами для воздушной ваты, сладкой кукурузы, хот-догов и наивкуснейшего мороженого! Представляете, мы сможем угощать всех вкусными лакомствами, заодно приобретая навыки профессионального труда и развеивая очередной миф про людей с инвалидностью. Постажироваться продавцами смогут и другие молодые люди с инвалидностью, проживающие в Пензе», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

Мария Львова-Белова также поблагодарила за финансовую поддержку в виде гранта ООО «Ю Би Эс Банк».

«В скором времени коллеги еще передадут нашим студентам ценные знания в области продаж и управления личной эффективностью. Пока наши студенты тренируются на базе «Дома Вероники». Первые клиенты — местные жители и гости хостела. Ремесло это не простое, как кажется с первого взгляда, поэтому перед выходом на площади, массовые события и в парки нам следует хорошенько потренироваться, что мы и делаем. Для своего нового начинания мы выбрали девиз: «Пробуй жизнь вместе с нами!» Присоединяйтесь», — добавила исполнительный директор АНО «Квартал Луи».

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