В Пензенской области для детей провели единый «День без опасности» Общество

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «День без опасности», направленное на формирование ответственного поведения в природной и социальной среде, в том числе на дорогах и водоемах, состоялось в образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях Пензенской области во вторник, 17 июля.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В школе №76 Пензы подросткам напомнили основные правила в форме викторин и игр. 50 воспитанников пришкольного лагеря вместе с вожатыми приняли участие в танцевальной разминке. Затем для них был организован познавательный квест по вопросам безопасности.

В лагере «Юность» прошла игра по правилам дорожного движения. Сюрпризом для ее участников стало присутствие сотрудника полиции на мотоцикле. Дети смогли детально ознакомиться с техникой, используемой для охраны порядка.

Кроме того, в школе села Алферьевки подростки в игровой форме продемонстрировали свое умение водить автомобиль и знание правил дорожного движения.

Во всех мероприятиях приняли участие представители управления МВД России по Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.