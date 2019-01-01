В Пензе закрыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», объединившего около 180 юношей из регионов Приволжского федерального округа, состоялась на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в четверг, 19 июля.

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В числе почетных гостей в ней принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

«Вы прошли серьезный курс общевойсковой и физической подготовки, ознакомились с бытом и жизнью российской армии, своими глазами увидели, как устроены современные Вооруженные силы России», — отметил он, обращаясь к подросткам.

Игорь Паньшин также анонсировал открытие еще одного лагеря «Гвардеец» — наряду с проводимыми в летний период в Нижнем Новгороде и Пензе.

По его словам, он также будет иметь статус окружного, начнет функционировать с 2019 года на базе кадетского корпуса в столице ПФО, при этом задуман как круглогодичный.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках церемонии почетные гости поздравили победителей соревнований, состоявшихся в ходе смены: команду Саратовской области — с первым местом, хозяев состязаний — со вторым и представителей Оренбургской области — с третьим.

В память о «Гвардейце» участникам лагеря были вручены наручные часы, сувениры и диск с фильмом.