EN
17:49:36 Четверг, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе закрыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2»

14:10 | 19.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», объединившего около 180 юношей из регионов Приволжского федерального округа, состоялась на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в четверг, 19 июля.

В Пензе закрыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В числе почетных гостей в ней принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

«Вы прошли серьезный курс общевойсковой и физической подготовки, ознакомились с бытом и жизнью российской армии, своими глазами увидели, как устроены современные Вооруженные силы России», — отметил он, обращаясь к подросткам.

Игорь Паньшин также анонсировал открытие еще одного лагеря «Гвардеец» — наряду с проводимыми в летний период в Нижнем Новгороде и Пензе.

По его словам, он также будет иметь статус окружного, начнет функционировать с 2019 года на базе кадетского корпуса в столице ПФО, при этом задуман как круглогодичный.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках церемонии почетные гости поздравили победителей соревнований, состоявшихся в ходе смены: команду Саратовской области — с первым местом, хозяев состязаний — со вторым и представителей Оренбургской области — с третьим.

В память о «Гвардейце» участникам лагеря были вручены наручные часы, сувениры и диск с фильмом.

Загрузка...
Читайте также
В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы Условный пожар потушен в новом перинатальном центре Пензы
Самые благоустроенные города и села Пензенской области поощрят на сумму 20 млн. рублей В Пензенской области закупят больше вакцины против пневмококковой инфекции
За полгода высокотехнологичную медпомощь получили более 5 тыс. жителей Пензенской области Делегация во главе с мэром Пензы отправилась в Саранск
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама