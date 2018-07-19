В Пензенской области с начала года незаконно вырубили лес на 19 млн. рублей Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. 34 факта незаконной рубки деревьев, ущерб от которых превышает 19 млн. рублей, выявлено на землях лесного фонда в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

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По данным ведомства, общий объем спиленных деревьев составляет более 1 тыс. кубометров.

Во всех случаях материалы, собранные государственными лесными инспекторами, направляются в следственные органы для установления виновных лиц и их привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Так, один из последних таких фактов зафиксирован в минувшую среду, 18 июля, когда на территории Веселовского участкового лесничества была обнаружена незаконная рубка деревьев дубов — четырех сухостойных и одного сырорастущего. Ущерб от действий злоумышленников составил около 37 тыс. рублей.