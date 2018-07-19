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В Пензенской области с начала года незаконно вырубили лес на 19 млн. рублей

17:40 | 19.07.2018 | Общество

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Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. 34 факта незаконной рубки деревьев, ущерб от которых превышает 19 млн. рублей, выявлено на землях лесного фонда в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В Пензенской области с начала года незаконно вырубили лес на 19 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, общий объем спиленных деревьев составляет более 1 тыс. кубометров.

Во всех случаях материалы, собранные государственными лесными инспекторами, направляются в следственные органы для установления виновных лиц и их привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Так, один из последних таких фактов зафиксирован в минувшую среду, 18 июля, когда на территории Веселовского участкового лесничества была обнаружена незаконная рубка деревьев дубов — четырех сухостойных и одного сырорастущего. Ущерб от действий злоумышленников составил около 37 тыс. рублей.

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