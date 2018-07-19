Мэр Пензы изучил опыт Саранска по организации парковок и дорожных развязок Общество

Саранск, 19 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который вместе с коллегами прибыл в Саранск с деловым визитом 19 июля, изучил, каким образом организованы парковки и дорожные развязки в столице Мордовии, а также какие способы строительства инженерных сетей используются в городе.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, обзорную экскурсию для гостей провел мэр Саранска Петр Тултаев. Чиновники из Пензы осмотрели музейно-архивный комплекс, здание мэрии, парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова и другие объекты.

Помимо этого, они посетили Национальный исследовательский мордовский государственный университет (МГУ имени Н.П. Огарева). Ректор Сергей Вдовин показал пензенцам новое здание вуза, введенное в эксплуатацию три года назад.