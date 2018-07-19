EN
22:33:09 Четверг, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы изучил опыт Саранска по организации парковок и дорожных развязок

18:16 | 19.07.2018 | Общество

Печать

Саранск, 19 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который вместе с коллегами прибыл в Саранск с деловым визитом 19 июля, изучил, каким образом организованы парковки и дорожные развязки в столице Мордовии, а также какие способы строительства инженерных сетей используются в городе.

Мэр Пензы изучил опыт Саранска по организации парковок и дорожных развязок

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, обзорную экскурсию для гостей провел мэр Саранска Петр Тултаев. Чиновники из Пензы осмотрели музейно-архивный комплекс, здание мэрии, парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова и другие объекты.

Помимо этого, они посетили Национальный исследовательский мордовский государственный университет (МГУ имени Н.П. Огарева). Ректор Сергей Вдовин показал пензенцам новое здание вуза, введенное в эксплуатацию три года назад.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой перезахоронили останки воина, погибшего в Белоруссии Стало известно, что грозит жителю Пензы за баннер с проклятием в адрес «Единой России»
В Пензенской области с начала года незаконно вырубили лес на 19 млн. рублей В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы
Условный пожар потушен в новом перинатальном центре Пензы В Пензе закрыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама