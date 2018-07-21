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Пензенские татары отметили Сабантуй

14:56 | 21.07.2018 | Общество

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Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Праздник Сабантуй, на котором можно было познакомиться с татарской культурой, состоялся на фонтанной площади города «Спутник» в селе Засечном под Пензой в субботу, 21 июля.

Пензенские татары отметили Сабантуй

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие открылось выставкой-продажей изделий народных мастеров. Свои товары представили умельцы из районов Пензенской области с компактным проживанием татарского населения.

В ходе осмотра ярмарки губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за приобщение жителей к народным традициям.

«Это огромный вклад в копилку духовных ценностей Пензенской области. Сабантуй давно перестал быть только татарским праздником, в нем с удовольствием принимают участие и представители других национальностей. У православных сегодня тоже большой праздник — день Казанской иконы Божьей матери. Прекрасно, когда люди с уважением относятся к культуре и обычаям соседей», — сказал он.

Экспозицию также осмотрели члены делегации Алькеевского района Татарстана.

В ходе официальной части праздника Иван Белозерцев отметил вклад представителей нации в развитие региона.

«Как говорят татары, опора не в богатстве, а в единстве. Я благодарю татарскую национально-культурную автономию Пензенской области, общественные организации, руководителей предприятий, которые много и плодотворно трудятся над развитием своих населенных пунктов, городов и районов, региона в целом. Власть в свою очередь будет работать над созданием для населения комфортной для проживания среды», — добавил он.

Лучшим работникам и руководителям предприятий, внесших существенный вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области, были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

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