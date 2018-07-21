EN
21:29:20 Суббота, 21 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ремонт фасадов домов на «красных линиях» начнут со следующей недели

15:43 | 21.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Ремонт фасадов, крыш и входных групп зданий, расположенных на «красных линиях» в Пензе, будет начат со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе ремонт фасадов домов на «красных линиях» начнут со следующей недели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на эти цели выделят субсидии, расходы со стороны жильцов не предусмотрены.

Работы начнутся с трех домов на улице Кирова — №2А, №69 и №67. В последнем, помимо ремонта фасада, дополнительно организуют подсветку.

В ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил подчиненным подготовить список домов, где необходим капитальный ремонт фасадов, и рассчитать стоимость работ.

«Мы должны видеть полную картину по всему городу, понимать, сколько нужно средств, чтобы привести сооружения в порядок. Начиная с 2018 года, будем реализовывать эту программу и в последующие годы», — отметил он.

Загрузка...
Читайте также
Мэр поручил в первую очередь заняться подсветкой зданий в центре Пензы В Кузнецке объявлена акция «Подарите детям радость»
Издан новый альбом о никольском музее стекла и хрусталя Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ
У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы Матч пензенской «Империи» с «Кубанью-2» перенесен по согласованию команд
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама