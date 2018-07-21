В Пензе ремонт фасадов домов на «красных линиях» начнут со следующей недели Общество

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Ремонт фасадов, крыш и входных групп зданий, расположенных на «красных линиях» в Пензе, будет начат со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на эти цели выделят субсидии, расходы со стороны жильцов не предусмотрены.

Работы начнутся с трех домов на улице Кирова — №2А, №69 и №67. В последнем, помимо ремонта фасада, дополнительно организуют подсветку.

В ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил подчиненным подготовить список домов, где необходим капитальный ремонт фасадов, и рассчитать стоимость работ.

«Мы должны видеть полную картину по всему городу, понимать, сколько нужно средств, чтобы привести сооружения в порядок. Начиная с 2018 года, будем реализовывать эту программу и в последующие годы», — отметил он.