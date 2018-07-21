EN
21:29:14 Суббота, 21 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр поручил в первую очередь заняться подсветкой зданий в центре Пензы

17:10 | 21.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в ходе обустройства архитектурной подсветки зданий уделять наибольшее внимание центральной части города.

Мэр поручил в первую очередь заняться подсветкой зданий в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такие улицы как Московская, Кирова, Володарского важно подсветить в первую очередь. Объекты бизнеса нужно активно к этому привлекать», — отметил он в ходе совещания в мэрии в субботу, 21 июля.

Глава Ленинского района города Надежда Москвитина заверила Виктора Кувайцева, что с некоторыми предпринимателями уже достигнута соответствующая договоренность.

В свою очередь главный архитектор Пензы Сергей Петров уточнил, что в 2018 году планируется оформить освещение гимназии №4, управления образования города и детской художественной школы №3.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деньги на эти цели доведены до исполнителей работ.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке объявлена акция «Подарите детям радость» В Пензе ремонт фасадов домов на «красных линиях» начнут со следующей недели
Издан новый альбом о никольском музее стекла и хрусталя Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ
У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы Матч пензенской «Империи» с «Кубанью-2» перенесен по согласованию команд
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама