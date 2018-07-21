Мэр поручил в первую очередь заняться подсветкой зданий в центре Пензы Общество

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в ходе обустройства архитектурной подсветки зданий уделять наибольшее внимание центральной части города.

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«Такие улицы как Московская, Кирова, Володарского важно подсветить в первую очередь. Объекты бизнеса нужно активно к этому привлекать», — отметил он в ходе совещания в мэрии в субботу, 21 июля.

Глава Ленинского района города Надежда Москвитина заверила Виктора Кувайцева, что с некоторыми предпринимателями уже достигнута соответствующая договоренность.

В свою очередь главный архитектор Пензы Сергей Петров уточнил, что в 2018 году планируется оформить освещение гимназии №4, управления образования города и детской художественной школы №3.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деньги на эти цели доведены до исполнителей работ.