Ехавшие спасать кошек зареченские волонтеры обнаружили трупы животных Общество

Заречный, 22 июля 2018. PenzaNews. Волонтеры центра стерилизации и социальной адаптации (ЦССА) «Лохматый друг», действующего в Заречном Пензенской области, которые по просьбе жителей отправились вызволять кошек из запертого подвала жилого дома, обнаружили внутри трупы животных.

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«Субботнее утро. Кто-то едет за город, кто-то — на дачи. Группа волонтеров ЦССА отправляется открывать подвал на [улице] Ленина, 43. […] То, с чем пришлось столкнуться этим людям — настоящий ад. Мы не знаем, как это описать, и не можем найти слов. Вызов служб, вскрытие подвала... Кладбище. Повсюду трупы истощенных ни в чем не повинных животных. Их закрыли далеко не вчера», — говорится в сообщении , опубликованном в группе благотворительного фонда «Лохматый друг» в соцсети «ВКонтакте» в минувшую субботу, 21 июля.

В нем выражается недоумение относительно действий лиц, заперевших подвал с животными внутри, которые, по предположению волонтеров, в этот момент были живы.

«Нам очень интересно, те, кто закрывали подвал, не могли выпустить животных? Они и правда не видели многочисленные глаза из разных углов подвала? Еще живые на тот момент глаза», — отмечается в тексте.

Его авторы задаются вопросом о том, «что творится с людьми».

«Наверное, нам никогда не понять таких ужасных действий. Да и нет желания пытаться понимать», — говорится в сообщении.