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Ехавшие спасать кошек зареченские волонтеры обнаружили трупы животных

15:19 | 22.07.2018 | Общество

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Заречный, 22 июля 2018. PenzaNews. Волонтеры центра стерилизации и социальной адаптации (ЦССА) «Лохматый друг», действующего в Заречном Пензенской области, которые по просьбе жителей отправились вызволять кошек из запертого подвала жилого дома, обнаружили внутри трупы животных.

Ехавшие спасать кошек зареченские волонтеры обнаружили трупы животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Субботнее утро. Кто-то едет за город, кто-то — на дачи. Группа волонтеров ЦССА отправляется открывать подвал на [улице] Ленина, 43. […] То, с чем пришлось столкнуться этим людям — настоящий ад. Мы не знаем, как это описать, и не можем найти слов. Вызов служб, вскрытие подвала... Кладбище. Повсюду трупы истощенных ни в чем не повинных животных. Их закрыли далеко не вчера», — говорится в сообщении, опубликованном в группе благотворительного фонда «Лохматый друг» в соцсети «ВКонтакте» в минувшую субботу, 21 июля.

В нем выражается недоумение относительно действий лиц, заперевших подвал с животными внутри, которые, по предположению волонтеров, в этот момент были живы.

«Нам очень интересно, те, кто закрывали подвал, не могли выпустить животных? Они и правда не видели многочисленные глаза из разных углов подвала? Еще живые на тот момент глаза», — отмечается в тексте.

Его авторы задаются вопросом о том, «что творится с людьми».

«Наверное, нам никогда не понять таких ужасных действий. Да и нет желания пытаться понимать», — говорится в сообщении.

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