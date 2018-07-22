EN
20:44:06 Воскресенье, 22 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном за центром технического творчества построят два жилых дома

17:01 | 22.07.2018 | Общество

Печать

Заречный, 22 июля 2018. PenzaNews. Два одноподъездных жилых дома высотой 11 и 15 этажей будет построено в Заречном Пензенской области на месте не работавшей в последние годы станции технического обслуживания и кордодрома за центром детского технического творчества.

В Заречном за центром технического творчества построят два жилых дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Территория сквера Демакова во время строительства затрагиваться не будет. Деревья, которые там растут, останутся на месте. Но пару берез, попавших в границу стройки, возможно, придется спилить», — пояснил главный архитектор Заречного Михаил Палаткин.

По его словам, кордодром будет перенесен либо ближе к школе олимпийского резерва, либо на территорию зоны отдыха «Лесная».

«Предполагается, что летом он будет использоваться не только для нужд авиамодельного спорта, но и как роллердром, а зимой как каток», — добавил он.

В соответствии с документами, многоквартирные дома должны быть возведены в течение года, сообщает «Заречье сегодня».

Загрузка...
Читайте также
Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 99,4% Пешеходные связи должны иметь законченный вид — мэр Пензы
Олег Синенков доложит о профориентации будущих пензенских журналистов Мэр Пензы распорядился восстановить подпорную стенку в районе площади Ленина
Спартакиада молодежи является своего рода смотром работы по развитию спорта — Косилов В Пензе официально дан старт финальному этапу IV летней Спартакиады молодежи России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама