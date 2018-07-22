В Заречном за центром технического творчества построят два жилых дома Общество

Заречный, 22 июля 2018. PenzaNews. Два одноподъездных жилых дома высотой 11 и 15 этажей будет построено в Заречном Пензенской области на месте не работавшей в последние годы станции технического обслуживания и кордодрома за центром детского технического творчества.

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«Территория сквера Демакова во время строительства затрагиваться не будет. Деревья, которые там растут, останутся на месте. Но пару берез, попавших в границу стройки, возможно, придется спилить», — пояснил главный архитектор Заречного Михаил Палаткин.

По его словам, кордодром будет перенесен либо ближе к школе олимпийского резерва, либо на территорию зоны отдыха «Лесная».

«Предполагается, что летом он будет использоваться не только для нужд авиамодельного спорта, но и как роллердром, а зимой как каток», — добавил он.