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Рассматривается возможность изменения схемы дорожного движения у Монтажного

08:09 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Схема движения на трассе М5 «Урал» при повороте на поселок Монтажный может быть изменена для ликвидации очага аварийности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Рассматривается возможность изменения схемы дорожного движения у Монтажного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рассматривается возможность запрета левого поворота со стороны Самары к поселку Монтажный. Для разворота предлагается использовать транспортную развязку при въезде в Пензу на 645 км федеральной автодороги. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что реконструкция данного перекрестка в настоящее время не может быть выполнена, поскольку в приоритете остается реализация уже существующего утвержденного Главгосэкспертизой проекта реконструкции участка М5 «Урал» с 645 по 649 км с доведением дороги до первой категории.

«В соответствии с проектом на четырехкилометровом участке предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода, двух транспортных развязок в разных уровнях», — добавили в «Поволжуправтодоре».

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