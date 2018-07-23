Рассматривается возможность изменения схемы дорожного движения у Монтажного Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Схема движения на трассе М5 «Урал» при повороте на поселок Монтажный может быть изменена для ликвидации очага аварийности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

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«Рассматривается возможность запрета левого поворота со стороны Самары к поселку Монтажный. Для разворота предлагается использовать транспортную развязку при въезде в Пензу на 645 км федеральной автодороги. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что реконструкция данного перекрестка в настоящее время не может быть выполнена, поскольку в приоритете остается реализация уже существующего утвержденного Главгосэкспертизой проекта реконструкции участка М5 «Урал» с 645 по 649 км с доведением дороги до первой категории.

«В соответствии с проектом на четырехкилометровом участке предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода, двух транспортных развязок в разных уровнях», — добавили в «Поволжуправтодоре».