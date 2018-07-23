В Пензенской области в 2019 году намечено отремонтировать 226 км дорог местного значения Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Около 226 км дорог местного значения планируется отремонтировать в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Разработка проектно-сметной документации полностью завершена в Земетчинском районе. Там решено отремонтировать, в частности, пути между районным центром и Усердино, поселком Пролетарский и селом Крутец, а также подъезд к Старополянскому.

Документы на ремонт дорог готовы в Кузнецком районе, где намерены привести в порядок подъезд к Сухановке и дорогу от Татарского Канадея до трассы М5 «Урал».

Руководству прочих муниципальных образований рекомендовано активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации.