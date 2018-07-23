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В пензенском парке «Олимпийский» начали монтировать новую детскую площадку

15:13 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Рабочие начали монтировать новую детскую площадку в парке «Олимпийский» в Пензе вместо той, что была установлена при содействии фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» 10 лет назад и разобрана весной 2018 года в связи с истечением срока эксплуатации.

В пензенском парке «Олимпийский» начали монтировать новую детскую площадку

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, она будет состоять из трех частей, одну из которых соберут из принадлежащих парку элементов, а еще две оборудуют за счет средств спонсоров, в роли которых выступили филиалы двух финансово-кредитных организаций — Сбербанка и ВТБ.

«В настоящее время специалисты приступили к установке трех основных элементов, которые будут смонтированы в течение двух ближайших дней», — пояснили в мэрии, уточнив, что в целом детский комплекс будет состоять из 11 игровых конструкций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская многофункциональная площадка «Каравелла» была открыта в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе в ноябре 2008 года. Она построена по совместному проекту администрации города и фонда «Обнаженные сердца», основателем которого является известная топ-модель Наталья Водянова.

Организация выделила на возведение объекта 7 млн. рублей, а еще 1,5 млн. рублей было направлено из городского бюджета.

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