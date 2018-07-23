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Платную парковку начали обустраивать неподалеку от мэрии Пензы

17:19 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Работы по организации платной муниципальной парковки на 60 мест, которую планируется открыть 1 августа, начаты на улице Пушкина в Пензе — неподалеку от здания городской администрации.

Платную парковку начали обустраивать неподалеку от мэрии Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Ход ее обустройства оценил мэр Виктор Кувайцев, который провел выездное совещание на объекте в понедельник, 23 июля.

В центре внимания чиновников был, в частности, вопрос о функционировании парковки в платном и бесплатном режимах в разное время суток с учетом того, что стоимость одного часа будет составлять 20 рублей.

Комментируя предстоящие изменения, глава администрации Пензы отметил, что власти муниципалитета стремятся повысить уровень безопасности и благоустройства на дорогах.

«Для этого нужно грамотно организовать городское пространство, которое включает в себя в том числе и парковки — платные и бесплатные», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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