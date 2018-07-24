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Аварийность на дорогах будут учитывать при оценке деятельности пензенских чиновников

17:48 | 24.07.2018 | Общество

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился включить показатель аварийности на дорогах в перечень критериев для оценки деятельности глав администраций муниципальных образований и городских округов.

Аварийность на дорогах будут учитывать при оценке деятельности пензенских чиновников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также он призвал принять комплекс дополнительных мер с целью уменьшения числа ДТП на дорогах региона.

«Меня как губернатора беспокоит состояние дорожно-транспортной ситуации. В результате аварий гибнут наши граждане — целыми семьями, вместе с детьми. Особенно это касается федеральной трассы М5», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции во вторник, 24 июля.

Губернатор высказал мнение, что должно быть больше информационных щитов с предупреждением об опасных участках дорог и призывами снизить скорость.

«Надо многократно увеличивать количество видеокамер на дорогах, строить разделительные полосы встречного движения, больше и активнее информировать население о разрушительных последствиях аварий», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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