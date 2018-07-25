Вице-мэр Пензы высказал претензии в адрес московской фирмы «Приват Констракшн» Общество

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг критике деятельность московской компании «Приват Констракшн» в ходе заседания штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в среду, 25 июля.

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«Ваша организация сорвала график производства работ. Обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт — выбирайте», — сказал он, обращаясь к представителю фирмы.

Вице-мэр также напомнил собравшимся о необходимости соблюдения культуры производства ремонтных работ.

«Вот работали специалисты ООО «Автодорога» — все тротуары были заняты конусами песка, высказывал им замечания неоднократно. Сейчас все сделали и ушли, не оставили песчинки, участок совершенно чистый. Берите пример. Прошу всех обратить особое внимание на этот вопрос и складировать строительные материалы аккуратно», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, 31 марта 2018 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Приват Констракшн» по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта проезжей части дороги по улице Аустрина — от улицы Литвинова до моста через реку Пензятку — на сумму более 56 млн. рублей.

Работы по нему должны быть завершены до 1 сентября текущего года.