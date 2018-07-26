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В пензенском зоопарке бизон сломал барьер на пути к самке зубра

09:33 | 26.07.2018 | Общество

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Бизон Татанка сломал заграждение, которым его отделили от молодой самки зубра, доставленной в пензенский зоопарк два дня назад.

В пензенском зоопарке бизон сломал барьер на пути к самке зубра

Фото: пресс-служба зоопарка

Полуторагодовалое животное было привезено из села Даньшино Белинского района Пензенской области, чтобы в перспективе составить пару с бизоном, поскольку они имеют общего генетического предка, свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство.

Сразу выпустить самку зубра в вольер к бизону сотрудники зоопарка побоялись, поскольку было неизвестно, как животные отреагируют друг на друга. В связи с этим было решено закрыть Татанку под навесом, а самку разместить в выгульной части, однако самец снес все преграды на пути, погнув толстую металлическую трубу.

Теперь парнокопытные вместе пасутся просторном вольере. Бизон с нежностью относится к своей новой соседке.

У самки зубра еще нет имени, поэтому пензенский зоопарк предлагает придумать его всем желающим. Варианты принимаются на электронную почту учреждения до 31 июля. 1 августа будут подведены итоги.

Победитель получит пригласительный на двоих человек в зверинец, сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

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