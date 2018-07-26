Житель Саратова добился от почты в Пензе компенсации за поздно пришедший штраф Общество

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Житель Саратова через суд добился от управления ФПС по Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» компенсации морального вреда за поздно доставленное извещение о штрафе за превышение скорости.

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«23 сентября 2016 года должностным лицом УМВД России по Пензенской области в отношении него было вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности за превышение скорости. Он был оштрафован на 500 рублей по каждому из них. Постановления были направлены ему заказными письмами не в трехдневный срок, а значительно позже. Получив их 17 октября, мужчина в тот же день оплатил половину суммы каждого штрафа, но в дальнейшем выяснилось, что они не исполнены», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, житель Саратова просил суд признать незаконным бездействие почты, взыскать в его пользу убытки, то есть переплату, которая образовалась из-за того, что он не смог оплатить штраф со скидкой 50%, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Представитель суда уточнил, что управление МВД России по Пензенской области передало извещения «Почте России» 24 сентября, то есть уже на следующий день после нарушения, но в отделение для дальнейшей пересылки они поступили лишь 12 октября.

«Поскольку судом был установлен факт нарушения ответчиком срока доставки почтовой корреспонденции, в пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 тыс. рублей. Суд посчитал сумму в 100 тыс. рублей, которую просил взыскать автомобилист, чрезмерной. За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя с УФПС Пензенской области взыскан штраф в 500 рублей», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что переплата в размере 500 рублей не была признана убытками, а потому в ее компенсации отказано, к тому же мужчина мог подать заявление о восстановлении срока, предусмотренного для оплаты административного штрафа в размере половины от назначенной суммы.

«Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время срок для его обжалования не истек», — пояснил представитель Ленинского районного суда Пензы.