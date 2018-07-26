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В Пензе из-за ремонта сетей скорректирована схема движения маршрутов №18 и №34

15:20 | 26.07.2018 | Общество

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Схема движения автобусных маршрутов №18 и №34 скорректирована в Пензе в связи с капитальным ремонтом участка тепломагистрали в районе улиц Каракозова и Насосной.

В Пензе из-за ремонта сетей скорректирована схема движения маршрутов №18 и №34

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, автобусы малого класса №18 с улицы Каракозова временно следуют по улицам Саранской, Егорова, Литвинова, Литвинова Поляна, Чапаева, Клары Цеткин, Долгорукова, Клары Цеткин, Дружбы, Чаадаева, Луначарского и далее по маршруту.

Автобусы малого класса №34 с улицы Каракозова направляются по улицам Саранской, Егорова, Литвинова, Литвинова Поляна, Чапаева, Клары Цеткин, Долгорукова, Клары Цеткин, Дружбы, Чаадаева, Луначарского, Старо-Черкасской, Огородной, Сурской и далее по маршруту.

Конечная остановка пока организована на улице Каракозова рядом с остановкой «Пенза-IV».

Ожидается, что изменения будут действовать до окончания работ — ориентировочно до 12.00 предстоящей пятницы, 27 июля.

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