В Пензе после аренды «Домостроителем» участка под новый жилой дом вскрылся ряд проблем Общество

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Ситуация, сложившаяся на улице Сумской в Пензе, где компания «Домостроитель» арендовала освободившийся после демонтажа 60 гаражей земельный участок с целью возведения многоквартирного жилого дома, стала одной из главных тем выездного совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в четверг, 26 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при ограждении площадки под стройку возникнет спорная ситуация с проездом жителей дома №2 на улице Сумской к объектам социального значения.

Помимо этого, из-за того, что территория дома не отмежевана, детская площадка фактически оказалась на участке, который находится в аренде у «Домостроителя», в связи с чем ее придется перенести на другое место.

По итогам выезда на место Виктор Кувайцев поручил подчиненным изучить данную ситуацию и предложить решения, которые позволят учесть интересы жителей.

В противном случае, по его словам, застройщику будет предложен другой участок.