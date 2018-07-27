Начальник управления архитектуры Йошкар-Олы изучит градостроительный опыт Пензы Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Йошкар-Олы Кирилл Москвичев прибыл в Пензу для ознакомления с реализованными в городе проектами.

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В пятницу, 27 июля, он принял участие в рабочей встрече с мэром Виктором Кувайцевым, начальником управления градостроительства и архитектуры Пензы Ниной Кутыревой и главным архитектором города Сергеем Петровым.

Они обсудили проблемы и задачи, которые стоят перед градостроителями в рамках развития территорий и формирования комфортной среды.

Виктор Кувайцев, рассказывая о Пензе, обратил особое внимание на тематические пространства.

«Рекомендую Вам посетить сквер «Бессмертного полка», «45 меридиан», Олимпийскую аллею и Юбилейную площадь. Они появились в Пензе в последние годы и стали по праву излюбленными местами отдыха пензенцев. Может, потому, что в них реализованы общественные инициативы горожан», — добавил он.

В завершение встречи мэр вручил Кириллу Москвичеву альбомы с фотографиями Пензы и музея-заповедника «Тарханы».

«Мы планируем в ближайшем времени посетить Йошкар-Олу с рабочим визитом. Надеюсь, что это позволит укрепить дружбу между нашими городами и послужит взаимовыгодному сотрудничеству Пензы и Йошкар-Олы в дальнейшем», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.