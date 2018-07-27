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Губернатор поделился мыслями о том, какая музыка должна звучать на вокзале в Пензе

13:46 | 27.07.2018 | Общество

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что на железнодорожном вокзале Пенза-I вновь будет звучать марш «Прощание славянки», а также поделился мыслями о том, какие еще композиции могли бы скрасить минуты перед отправлением поездов.

Губернатор поделился мыслями о том, какая музыка должна звучать на вокзале в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На вокзале Пенза-I вновь заиграет «Прощание славянки». Об этом мы договорились с руководителем КбшЖД [Куйбышевской железной дороги] Рашидом Сайбаталовым. Традиция замечательная, ее надо сохранять», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в пятницу, 27 июля.

При этом он не уточнил, для пассажиров каких именно поездов будет звучать марш, который на протяжении многих лет включали во время отправления фирменного поезда «Сура» из Пензы в Москву.

«Думаю, что репертуар можно расширить пензенскими композициями, например, «18 лет», «Милая роща» и другими», — добавил Иван Белозерцев.

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