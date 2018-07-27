В Пензе определили лучших пожарных
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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений Федеральной противопожарной службы состоялся в рамках всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в Пензе 27 июля.
Фото: 58.mchs.gov.ru
Практическая часть прошла на стадионе специализированной пожарно-спасательной части.
Проверялась пожарно-строевая и физическая подготовка. Участники поднимались по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями, подтягивались, отжимались и выполняли другие упражнения.
Теоретическая часть была организована на базе учебного пункта. Сотрудники показали свои теоретические знания при решении практических задач.
В итоге лучшим начальником караула признан Артем Савельев из пожарно-спасательной части №8 Кузнецка.
Среди пожарных не было равных Максиму Горнееву, представлявшему ПСЧ №55, дислоцирующуюся в селе Лермонтово.
Победу в соревнованиях среди работников пожарной охраны одержал Сергей Гадальцев, представлявший пожарно-спасательную часть №10 Сердобска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.