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«Приволжское конструкторское бюро» выплатило более 1 млн. рублей долгов по зарплате

18:29 | 27.07.2018 | Общество

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. ОАО «Приволжское конструкторское бюро», осуществляющее деятельность в Пензе, погасило долги по зарплате за май 2018 года в сумме более 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Приволжское конструкторское бюро» выплатило более 1 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, по результатам проверки прокурор Ленинского района города направил в суд 32 заявления в интересах работников, которые были удовлетворены.

В отношении генерального директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Также в его адрес было внесено представление, по результатам рассмотрения которого главный бухгалтер общества привлечен к дисциплинарной ответственности.

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