Под Пензой обезврежены «террористы», готовившие диверсии Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Действия по обезвреживанию членов условной вооруженной диверсионно-террористической группы «Черные» отработаны в ходе учений, проведенных в Бессоновском районе Пензенской области 26 и 27 июля.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области, по сценарию, потенциальными объектами посягательства злоумышленников являлись линии электропередач, водо- и газоснабжения, а также здания органов госвласти и местного самоуправления.

Кроме того, перед ними стояла задача совершить скрытые диверсии в райцентре, используя квадрокоптеры для доставки самодельных взрывных устройств.

Сразу после получения первичной информации в район проведения учений прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты пожарно-спасательного центра и медицины катастроф.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Были реализованы мероприятия по оперативному поиску «преступников» и пресечению условных терактов в селе.

На разных этапах отрабатывались действия в случае минирования здания администрации Бессоновского района, подрыва линии электропередач, угона большегрузного автомобиля «КамАЗ» и запуска беспилотного летательного аппарата со средствами химического поражения.

При проведении учений был задействован вертолет Ми-8.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

В результате одна группа условных террористов была задержана, еще две «уничтожены», а заложенные ими взрывные устройства обезврежены.

В рамках мероприятия совершенствовались практические навыки по взаимодействию подразделений, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях.

Учения позволили оценить готовность правоохранительных органов и экстренных служб Пензенской области к реальной работе в случае возникновения аналогичных угроз безопасности.