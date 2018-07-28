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Пензенские психологи отработали предупреждение суицидов в колониях и СИЗО

10:05 | 28.07.2018 | Общество

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Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники психологических служб управления ФСИН России по Пензенской области отработали предупреждение суицидов в учреждениях уголовно-исполнительной системы на окружных сборах в Ижевске.

Пензенские психологи отработали предупреждение суицидов в колониях и СИЗО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, они изучили профилактику самоубийств среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Глава психологической службы ведомства Татьяна Катаева и начальник психологической лаборатории колонии №7 Наталья Куриленко приняли участие в мастер-классах, поделились своим профессиональным опытом.

Так, Наталья Куриленко провела мастер-класс «Нейрографика как способ работы с негативными эмоциональными состояниями».

Также психологи обсудили актуальные вопросы внедрения ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость и содержащихся в учреждениях УИС, вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность психологических служб, сообщает пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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