Мэр Пензы распорядился благоустроить конечную остановку маршрута №25 Общество

Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил специалистам управления транспорта и связи Пензы совместно с представителями МБУ «АТХ» решить вопрос с благоустройством конечной остановки маршрута №25 в поселке Нефтяник.

Фото: Penza-gorod.ru

«Здесь надо не только привести в порядок покрытие площадки, но и для ее рационального использования определить с помощью разметки места для стоянки и проезда», — отметил глава городской администрации в ходе выездного совещания в воскресенье, 29 июля.

Он также призвал сотрудников администрации Октябрьского района Пензы отреагировать на жалобы жильцов домов для детей-сирот в микрорайоне Заря на недостаточное освещение дворов в темное время суток и совместно с управляющей компанией провести ревизию светильников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время посещения Зари Виктор Кувайцев выразил недовольство тем фактом, что в микрорайоне, в том числе вблизи магазина «Магнит», разрослась сорная трава, которая не только портит внешний вид территорий, но и в перспективе может создать пожароопасную ситуацию.