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Более 180 пензенских пар изъявили желание зарегистрировать брак 18 августа 2018 года

16:11 | 29.07.2018 | Общество

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Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. 181 пара изъявила желание зарегистрировать брак в Пензенской области в субботу, 18 августа 2018 года.

Более 180 пензенских пар изъявили желание зарегистрировать брак 18 августа 2018 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном управлении ЗАГС, также популярностью среди будущих супругов пользуется другая «красивая» дата, выпадающая на среду — 8 августа: на регистрацию брака в этот день подано 71 заявление.

«Некоторые пары очень суеверны и подходят к выбору дня бракосочетания весьма ответственно, а множество из них выбирают поистине символичную дату», — отметили в ведомстве, добавив при этом, что не все мужчины и женщины уделяют повышенное внимание числам.

«И правильно делают, ведь главное не дата, а событие; не число, а любовь», — добавили в управлении ЗАГС.

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