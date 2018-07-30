EN
01:11:47 Вторник, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенское правительство закажет трансляцию роликов на тему коррупции

17:45 | 30.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Электронный аукцион на оказание услуг по трансляции в эфире телевизионного канала, вещающего в Пензенской области, видеороликов о противодействии коррупции объявлен на портале госзакупок.

Пензенское правительство закажет трансляцию роликов на тему коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В роли заказчика выступило правительство региона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 109 тыс. 992 рубля. Средства на эти цели заложены в бюджете Пензенской области.

Предусмотрена трансляция роликов продолжительностью 30, 35 и 45 секунд по шесть раз в день.

При этом до 1 декабря 2018 года каждый из них необходимо показать минимум 24 раза.

Согласно требованиям заказчика, телевизионный эфир должен осуществляться во всех городах и населенных пунктах Пензенской области.

Электронный аукцион назначен на 13 августа.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе троллейбус №2 изменит маршрут из-за ремонта контактной сети Юные пензенские туристы вошли в десятку лучших на международном слете
Жители Курска и Нижнего Тагила передали в Кузнецк вещи времен Великой Отечественной войны В Малой Сердобе прошел митинг против пенсионной реформы
Более 220 образовательных организаций Пензенской области готовы к учебному году Запущено приложение «МегаФон Антивзлом» для защиты смартфонов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама