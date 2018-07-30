Пензенское правительство закажет трансляцию роликов на тему коррупции Общество

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Электронный аукцион на оказание услуг по трансляции в эфире телевизионного канала, вещающего в Пензенской области, видеороликов о противодействии коррупции объявлен на портале госзакупок.

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В роли заказчика выступило правительство региона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 109 тыс. 992 рубля. Средства на эти цели заложены в бюджете Пензенской области.

Предусмотрена трансляция роликов продолжительностью 30, 35 и 45 секунд по шесть раз в день.

При этом до 1 декабря 2018 года каждый из них необходимо показать минимум 24 раза.

Согласно требованиям заказчика, телевизионный эфир должен осуществляться во всех городах и населенных пунктах Пензенской области.

Электронный аукцион назначен на 13 августа.