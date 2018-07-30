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Жители Курска и Нижнего Тагила передали в Кузнецк вещи времен Великой Отечественной войны

17:32 | 30.07.2018 | Общество

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Кузнецк, 30 июля 2018. PenzaNews. Родственники уроженца Неверкинского района Пензенской области Герасима Макарова, погибшего в 1942 году в деревне Подберезки Смоленской области, передали в музей Кузнецка экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Жители Курска и Нижнего Тагила передали в Кузнецк вещи времен Великой Отечественной войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Боец 354-й стрелковой дивизии приходится дедом Виктору Макарову, проживающему в Курске, и прадедом — Евгению Макарову из Нижнего Тагила.

В ходе встречи с сотрудниками музея Евгений Макаров рассказал им об экспонатах, найденных московскими поисковиками при активной помощи местных жителей на полях сражений.

Это личные вещи советских и немецких солдат — каски, фляги и кружки, ботинки, фрагменты одежды, противогазы, отстрелянные гильзы, фрагменты гранат и оружие бойцов, запчасти различных механизмов, в том числе диск с гильзами от пулемета Дегтярева, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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