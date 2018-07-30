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Юные пензенские туристы вошли в десятку лучших на международном слете

18:11 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Команда станции юных туристов Пензенской области вошла в десятку лучших по итогам XII туристского слета учащихся Союзного государства, который завершился во Владимирской области.

Юные пензенские туристы вошли в десятку лучших на международном слете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие 34 команды из России и семь из Белоруссии. 410 юных туристов в возрасте от 14 до 17 лет соревновались в двух возрастных категориях.

В течение шести дней команды показывали свои навыки в спортивном ориентировании, туристско-прикладном многоборье на дистанциях II и III класса и обустройстве лагеря.

Также они приняли участие в конкурсах туристских экспресс-газет, краеведов и представления команд, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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