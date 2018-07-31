Мэр предложил ввести униформу в общественном транспорте Пензы Общество

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил ввести униформу для работников общественного транспорта.

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Он отметил, что в настоящее время водители автобусов и троллейбусов одеты по-разному, при этом их облик не всегда соответствует рабочему месту.

«Необходимо встретиться с перевозчиками и договориться об обеспечении водителей и кондукторов форменной одеждой. Необязательно, чтобы это было дорого. Единый стиль в одежде, как правило, организует и дисциплинирует, придает значимость», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 31 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой проработать этот вопрос и доложить о результатах.