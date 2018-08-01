Банк «Агророс» предложил клиентам вернуть часть средств за покупки к школе Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Банк «Агророс» предложил своим клиентам – физическим лицам, в том числе проживающим в Пензенской области, вернуть часть средств за покупки к школе, совершенные с помощью карты Visa Platinum.

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«С 1 по 31 августа 2018 года, расплачиваясь картой Visa Platinum банка «Агророс», можно вернуть до 5 тыс. рублей в месяц за покупки по отдельным категориям товаров. Так, в магазинах детских товаров и канцтоваров кэшбэк составит до 5%. По иным категориям покупок держатели карт могут получить кэшбэк до 1%. Отследить статистику использования карты и накопленную сумму CashBack и CashBack Platinum можно в мобильном банке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В банке напомнили, что владельцам карт Visa Platinum доступны совершение покупок и получение денежных вознаграждений (кэшбэк), доход на остаток по карт-счету, снятие наличных в любой точке мира, оплата в интернете и круглосуточные операции через «Интернет клиент-банк».

«Подробные условия начисления кэшбэка и выплат, а также действующие тарифы размещены на сайте банка в разделе « Пластиковые карты », — добавили в пресс-службе.

АО «Банк « Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.