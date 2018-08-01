Прибавка к пенсии работающих пензенских пенсионеров составит в среднем 170 рублей Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Размер увеличения страховой пенсии работающих пенсионеров, перерасчет которой ежегодно производится с 1 августа, составит в среднем 170 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

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«Сегодня в Пензенской области страховые пенсии получают почти 400 тыс. человек. С 1 августа рассчитывать на прибавку может каждый четвертый пенсионер — те, кто работал в 2017 году. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году и рассчитывается индивидуально для каждого», — пояснили в отделении Пенсионного фонда России.

В ПФР отметили, что максимальная прибавка с 1 августа может составить 244 рубля 47 копеек.

В фонде уточнили, что прибавка к пенсии осуществляется за каждый предыдущий отработанный год, исходя из уплаченных работодателем страховых взносов, также начисляются дополнительные пенсионные баллы.

С 1 августа 2018 года такой перерасчет в беззаявительном порядке произведен для тех получателей страховых пенсий, кто осуществлял трудовую деятельность в 2017 году. При этом страховые взносы за работу в прошлом году не должны были учитываться при назначении пенсии.