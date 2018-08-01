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Сурский мост в Пензе будут ремонтировать по ночам

17:45 | 01.08.2018 | Общество

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Ремонт Сурского моста в Пензе необходимо проводить по ночам. Такое поручение директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин дал представителю ООО «Дорожно-строительное управление №1».

Сурский мост в Пензе будут ремонтировать по ночам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учтите, что работы нужно проводить только в ночное время, чтобы не создавать помех и заторов на улично-дорожной сети», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 1 августа.

Максим Иванкин призвал приступить к работам сразу после сдачи улицы Дзержинского, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Согласно данным портала госзакупок, 31 марта 2018 года между МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» и ООО «Дорожно-строительное управление №1» был заключен контракт на ремонт нескольких улиц в границах Железнодорожного района, включая дорогу и тротуар на Сурском мосту.

Его цена составила более 299 млн. рублей. Половина денежных средств на эти цели поступит из федерального бюджета, оставшаяся сумма — из регионального и муниципального.

Работы требуется выполнить до 5 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Сурского моста в Пензе проводилась в 2012 году. Тогда из-за масштабных работ движение по нему на время пришлось закрыть, что вызвало недовольство горожан.

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