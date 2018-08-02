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Пензу посетит руководитель федерального совета отцов

13:35 | 02.08.2018 | Общество

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Директор некоммерческого партнерства «Ассоциация психологов женских консультаций», глава общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка и руководитель федерального совета отцов Андрей Коченов посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящую пятницу, 3 августа.

Пензу посетит руководитель федерального совета отцов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Он ознакомится с детской инфраструктурой, посетит дворовые площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и дворец спорта «Буртасы».

Кроме того, запланирована встреча в формате круглого стола с представителями советов отцов образовательных организаций Пензенской области. В центре внимания будут вопросы детской безопасности и реализации всероссийского проекта «Отцовский патруль».

Во встрече также примут участие пензенский детский омбудсмен Елена Столярова, министр образования области Александр Воронков, специалисты регионального министерства здравоохранения, управления МЧС, представители подразделений по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции.

Круглый стол состоится в новом корпусе лицея современных технологий управления №2, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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