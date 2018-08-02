Под Пензой уроженка Ташкента в 80 лет получила российский паспорт Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области вручили паспорт гражданина России 80-летней уроженке Ташкента Валентине Афанасьевой.

Фото: 58.мвд.рф

Она приехала в Пензенскую область из Узбекистана в мае 2018 года, зарегистрировалась по месту жительства и стала участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках нее процедура оформления гражданства РФ производится в упрощенном порядке. Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки.

После того как Валентина Афанасьева обратилась за получением гражданства в управление по вопросам миграции по ее обращению было вынесено положительное решение.

Пожилую женщину пригласили для принятия присяги в присутствии начальника ОМВД России по Пензенскому району полковника полиции Альберта Канева.

Затем сотрудники полиции в ускоренном порядке оформили российский паспорт и несколько дней спустя вручили его уроженке Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России по региону.